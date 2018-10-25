Кубинский лидер впервые посетит Москву

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МИД Кубы подтвердил визит главы страны в Россию 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Adalberto Roque
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил в среду предстоящий визит в Москву главы страны Мигеля Диас-Канеля.
"Могу подтвердить, что председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель совершит официальные визиты в ближайшие дни в Россию, КНР, КНДР, Социалистическую республику Вьетнам и Лаосскую Народно-Демократическую республику", — заявил Родригес на пресс-конференции в Гаване. Ее транслировал канал Cuba TV.
Точных дат визита Родригес не назвал. Ранее в среду на заседании Совета Федерации России сенатор, руководитель группы дружбы Совфеда и парламента Кубы Сергей Калашников заявил, что Диас-Канель начнёт 1 ноября свой первый визит в Россию.
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