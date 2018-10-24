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В ЕС запретят пластиковую посуду
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В Евросоюзе запретят пластиковую посуду 

РИА Новости + ещё 5 51 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Patrick Pleul
Европейский парламент поддержал полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на все территории ЕС, сообщается на сайте законодательного органа.
Как отмечается в сообщении, одноразовая пластиковая посуда составляет около 70 процентов морского мусора.
Запрет вступит в силу в 2021 году. На территории Евросоюза будет полностью запрещено использование пластиковой посуды, палочек для воздушных шаров, трубочек для напитков и ушных палочек.
Помимо этого, к 2025 году планируется снизить использование ряда других предметов из пластика, которым на данный момент нет альтернативы: контейнеров для еды и овощей, коробок для ланча. Также к этому времени планируется перерабатывать около 90 процентов пластиковых бутылок.
К 2025 году планируется также вдвое снизить использование пластика в сигаретных фильтрах. К 2030 году этот показатель должен сократиться на 80 процентов
Как отмечается в отчете Еврокомиссии, пластик составляет около 80 процентов всего морского мусора.
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