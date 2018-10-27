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Кейт Миддлтон вновь попала в «интересное положение»
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Кейт Миддлтон беременна четвёртым ребёнком 

News.ru + ещё 19 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Кейт Миддлтон беременна в четвёртый раз. На это, в частности, указывает её округлившийся живот, который журналисты разглядели на одной из фотографий супруги принца Уильяма.
О беременности Миддлтон написал американский таблоид Star, сославшийся на некого знакомого герцогини Кембриджской, который пожелал остаться инкогнито.
«Кейт и Уильям начали пытаться снова зачать сразу после рождения Луи, но они не ожидали, что это произойдёт так скоро», — рассказал собеседник издания.
Впрочем, в пресс-службе Кенсингтонского дворца эту информацию опровергли, пишет Gossip Cop.
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