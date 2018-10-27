Кейт Миддлтон вновь попала в «интересное положение»

Кейт Миддлтон беременна четвёртым ребёнком

Кейт Миддлтон беременна в четвёртый раз. На это, в частности, указывает её округлившийся живот, который журналисты разглядели на одной из фотографий супруги принца Уильяма.

О беременности Миддлтон написал американский таблоид Star, сославшийся на некого знакомого герцогини Кембриджской, который пожелал остаться инкогнито.

«Кейт и Уильям начали пытаться снова зачать сразу после рождения Луи, но они не ожидали, что это произойдёт так скоро», — рассказал собеседник издания.

Впрочем, в пресс-службе Кенсингтонского дворца эту информацию опровергли, пишет Gossip Cop.

Как сообщал News.ru, весной 2019 года родителями впервые станут Меган Маркл и принц Гарри.