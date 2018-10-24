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В США нашли гангстеров в «караване мигрантов»
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В США нашли гангстеров в «караване мигрантов» 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Представитель министерства внутренней безопасности США Тайлер Хоултон заявил, что в приближающемся к границе Соединенных Штатов и Мексики "караване мигрантов" зафиксированы представители криминальных банд и лица со "значительной" криминальной историей. Об этом сообщается в твиттере Хоултона.
"Министерство внутренней безопасности подтверждает, что в караване есть люди, которые являются членами банд или имеют значительную криминальную историю", — говорится в сообщении представителя ведомства.
Поэтому, подчеркнул Хоултон, вопрос остановки каравана, который насчитывает более семи тысяч человек, является вопросом национальной безопасности.
Также представитель ведомства призвал тех, кто хочет приехать в США, делать это "правильно и законно".
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что за финансированием "каравана мигрантов" стоит Венесуэла.
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