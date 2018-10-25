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Британские лорды на российской зарплате
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Красные скамейки: британские лорды на российской зарплате (The Times, Великобритания) 

ИноСМИ + ещё 2 2 часа назад
Фото: © AP Photo, Carl Court, Pool
В Великобритании, где не утихает антироссийская истерия, дан старт «охоте на ведьм» в парламенте страны. Так, представители консерваторов заподозрили британских лордов в связях с Кремлем и отстаивании ими российских интересов. Основываясь на ничем не подтвержденных заявлениях, парламентарии призвали лордов, «работающих на враждебные страны», отказаться от права участвовать в заседаниях парламента, сообщает The Times (Великобритания) .
Депутаты Палаты представителей Великобритании требуют, чтобы пэры в парламенте отказались от своих финансовых интересов, связанных с Россией на фоне роста агрессии Москвы. Депутаты и активисты за повышение прозрачности требуют также пересмотреть и сделать более жесткими условия Кодекса поведения лордов в парламенте.
В частности, предлагается усилить те пункты, которые касаются связи с другими странами. Эти призывы прозвучали после расследования «Таймс», в ходе которого было выявлено, что ряд пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией. И эти связи они поддерживали даже во время атаки с помощью яда «Новичок» в Солсбери.
Лорд Скиделски, который занимает должность в верхней палате британского парламента, оказался одним из членов Совета директоров российской компании Роснефть. В 2014 году он выступал в Палате общин и протестовал против введения санкций против России после аннексии украинского Крыма. Лорд Понсонби Шелбредский — член Лейбористской партии. В реестре депутатов он признался, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Последняя зарегистрирована на Кипре, но действует в России.
Лорд Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund, который инвестирует в частные акции. В январе британский дворянин называл «фантазией» утверждение, что Россия может устроить атаку против стран НАТО. Он также призвал Лондон улучшать отношения с Кремлем. Его жена — Светлана Черникова — дочь российского полковника. Лорд Траскотт в комментарии «Таймс» настаивал, что Russian Gold Fund — это якобы не российская компания и в ней «нет российских денег».
Разоблачение привело британских парламентариев в ярость. Депутат палаты общин от Консервативной партии Боб Сили призвал лордов, которые работают на враждебные страны, отказаться от права участвовать в заседаниях парламента.
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Aftenposten (Норвегия): Норвегия просит прощения у «немецких девок» Русская Германия (Германия): Гондурас разбушевался Česká pozice (Чехия): Гибридная война, или Скрипаль и Хашогги
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