РФ и КНР заподозрили в прослушке личных разговоров Трампа

Россию и Китай заподозрили в прослушке личных разговоров Трампа

Собеседники издания утверждают, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих целях информацию, которую они узнают из личных разговоров президента. Разведка изучает, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и к кому он прислушивается. В частности, Китай собирает эти сведения, чтобы не допустить дальнейшей эскалации торговой войны. По данным источника, китайские шпионы даже составили список тех, с кем Трамп регулярно говорит, чтобы использовать их для влияния на президента США.

Газета пишет, что у Трама есть два официальных мобильных телефона, подготовленных Агентством национальной безопасности США : один для Twitter и других приложений, другой — для звонков. Президент согласился отказаться от устройства на базе Android, поскольку они считаются более уязвимыми, и стал использовать айфоны. Каждые 30 дней Трамп должен менять оба телефона на новые, однако он делает это редко, ссылаясь на неудобства. Предполагается, что сотрудники Белого дома будут настраивать новые устройства точно так же, но восстановить резервные копии старого телефона нельзя, потому что это может привести к передаче каких-либо вредоносных программ.

По данным собеседника издания, у президента США есть и третий, личный телефон, который ничем не отличается от миллионов других айфонов в мире. Трамп продолжает пользоваться собственным устройством, чтобы хранить в нем свои контакты. Также президент звонит по личному мобильному в том случае, если не хочет, чтобы звонок был зарегистрирован в Белом доме.

Источник отметил, что недостаток технических знаний у президента снижает риски перехвата информации. Так, он не пользуется электронной почтой, поэтому возможность утечки его переписки близка к нулю. Это относится и к текстовым сообщениям, обмен которыми отключен на его официальных телефонах.