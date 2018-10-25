Ещё
РФ и КНР заподозрили в прослушке личных разговоров Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию и Китай заподозрили в прослушке личных разговоров Трампа 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Pawel Kopczynski / Reuters
Данные американской разведки показывают, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих целях информацию, которую они узнают из личных разговоров президента. Разведка изучает, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и к кому он прислушивается. В частности, Китай собирает эти сведения, чтобы не допустить дальнейшей эскалации торговой войны. По данным источника, китайские шпионы даже составили список тех, с кем Трамп регулярно говорит, чтобы использовать их для влияния на президента США.
Газета пишет, что у Трама есть два официальных мобильных телефона, подготовленных Агентством национальной безопасности США: один для Twitter и других приложений, другой — для звонков. Президент согласился отказаться от устройства на базе Android, поскольку они считаются более уязвимыми, и стал использовать айфоны. Каждые 30 дней Трамп должен менять оба телефона на новые, однако он делает это редко, ссылаясь на неудобства. Предполагается, что сотрудники Белого дома будут настраивать новые устройства точно так же, но восстановить резервные копии старого телефона нельзя, потому что это может привести к передаче каких-либо вредоносных программ.
По данным собеседника издания, у президента США есть и третий, личный телефон, который ничем не отличается от миллионов других айфонов в мире. Трамп продолжает пользоваться собственным устройством, чтобы хранить в нем свои контакты. Также президент звонит по личному мобильному в том случае, если не хочет, чтобы звонок был зарегистрирован в Белом доме.
Источник отметил, что недостаток технических знаний у президента снижает риски перехвата информации. Так, он не пользуется электронной почтой, поэтому возможность утечки его переписки близка к нулю. Это относится и к текстовым сообщениям, обмен которыми отключен на его официальных телефонах.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Флориду затопит точно»1
О чем пилоты никогда не говорят пассажирам6
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США1243
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве10
Названа еще одна угроза для РФ от США22
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение