Трамп встретит караван мигрантов «железным занавесом»

По информации газеты, американский лидер может решится на этот шаг, чтобы остановить движущийся в сторону южной границы США караван мигрантов. В этом случае он задействует те же президентские полномочия, которые использовал в 2017 году, когда вводил запрет на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран.

Ранее Трамп направил военных на южную границу для защиты американской территории от каравана мигрантов. Он назвал ситуацию чрезвычайной и пообещал остановить их. Также лидер американского государства пригрозил урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия.

24 октября сообщалось, что на США двинулся второй караван, состоящий из тысячи гондурасских мигрантов. Тогда они находились на расстоянии 1,8 тысячи километров от американской границы.

Строительство стены на границе с Мексикой было ключевым предвыборным обещанием Трампа. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. В начале августа сообщалось, что американский лидер дал распоряжение о строительстве больших участков стены.