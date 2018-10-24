На США двинулся второй караван мигрантов

Из Гватемалы США выдвинулся караван из тысяч мигрантов. Об этом сообщает Reuters в среду, 24 октября.

Большинство из участников нового шествия — гондурасцы. Сейчас они находятся в Мексике , в 50 километрах от гватемальской и в 1,8 тысячи километров от американской границы.

Власти Мексики заявили, что получили 1699 запросов на предоставление статуса беженца, в том числе на детей. По подсчетам, всего в новом караване около 4,5 тысяч человек, пишет агентство. Отмечается, что он больше того, что ранее выдвинулся в сторону границы США, однако остановился на юге Мексики.

Ранее Тарамп пообещал урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия. В частности, он пригрозил Гондурасу.

16 октября сообщалось, что примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек.

Движение, названное «Маршем мигрантов», не стихийно — у него есть организаторы. Гватемальская полиция не смогла остановить гондурасцев, цель которых — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей.