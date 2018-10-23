Болтон высказался на тему «адских санкций» против России

Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России в связи с обвинениями в применении химоружия.

«Могу сказать, что мы рассматриваем обязательства, которые у нас есть по нашему законодательству, в свете химической атаки в Великобритании, но мы пока не приняли решения о санкциях», — сказал Болтон, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Владимир Путин на встрече с Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки.

Ранее США решили ввести в отношении России «адские» санкции из-за отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Аналитики предупредили об угрозе «адских санкций» против России для третьих стран.

Пакет санкций, называемых «адскими», включает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.