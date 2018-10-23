Черногория продвигает расширение НАТО на Балканах

Черногория активно продвигает политику открытых дверей НАТО в регионе западных Балкан, заявил в ходе визита в самопровозглашенную республику Косово черногорский министр обороны Предраг Бошкович

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в минувший четверг подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные Вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

Министр Бошкович во вторник прибыл с рабочим визитом в Приштину, где провел разговор с министром СБК Рустемом Беришей на тему усиления сотрудничества Черногории и самопровозглашенного Косово в сфере обороны.

"Бошкович заявил, что евроатлантическая перспектива западных Балкан является ключом для стабильности всей юго-восточной Европы, из-за чего Черногория активно продвигает политику открытых дверей НАТО. Он также ознакомил собеседника с актуальными приоритетами минобороны Черногории и обязанностями, которые следуют из полноправного членства в НАТО", — говорится в сообщении черногорского военного ведомства.

Глава минобороны Черногории встретился затем с косовским премьером Харадинаем и президентом самопровозглашенной республики Хашимом Тачи, с которыми также обсудил перспективы евроатлантической интеграции региона.

Приштина не имела своей армии. Против ее создания активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Черногория признала косовскую независимость одной из первых. Официальная Подгорица в июне 2017 года вступила в НАТО, несмотря на протесты граждан.