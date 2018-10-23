Болтон: соглашение по Идлибу выполняется 

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу выполняется.
«Действительно, мы считаем, что договор по Идлибу является очень важным. Президент Трамп заявил о том, что это позволило избежать гуманитарную катастрофу. Пока что соглашение, которого достигла Россия, Сирия и Турция выполняется, хотя остаётся много нерешённых вопросов.», — заявил Болтон.
18 октября Россия и Турция проинформировали ООН, что срок действия соглашения по сирийскому Идлибу будет продлён.