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Болтон: соглашение по Идлибу выполняется
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Болтон: соглашение по Идлибу выполняется 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу выполняется.
«Действительно, мы считаем, что договор по Идлибу является очень важным. Президент Трамп заявил о том, что это позволило избежать гуманитарную катастрофу. Пока что соглашение, которого достигла Россия, Сирия и Турция выполняется, хотя остаётся много нерешённых вопросов.», — заявил Болтон.
18 октября Россия и Турция проинформировали ООН, что срок действия соглашения по сирийскому Идлибу будет продлён.
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