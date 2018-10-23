Болтон: соглашение по Идлибу выполняется 

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Климкин «с пониманием» отнёсся к планам США выйти из ДРСМД

СМИ: Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на дорогу

Путин на встрече с Болтоном задал вопрос про орлана и оливки