Ещё
Климкин: Польша подхватила нашу эстафету в Собезе ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин отметил «креативность» Польши в вопросе давления на Россию 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Польша креативно подходит к вопросу международного давления на Россию, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
«Очень благодарен Яцеку за то, что Польша подхватила нашу эстафету в Совете Безопасности ООН, и сейчас именно Польша уделяет особое внимание тому, чтобы вообще весь круг вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины, постоянно был на повестке дня Совета Безопасности», — цитирует УНН министра.
Климкин также поблагодарил Польшу за то, что она «креативно подходит к тому, каким образом укрепить давление на Россию, какие новые форматы мы можем использовать для того, чтобы увеличить солидарное давление на Россию».
Ранее украинский министр в Варшаве отметил, что Россия сделает всё, чтобы «дестабилизировать Украину».
В конце сентября президент Украины Пётр Порошенко заявил о «международной изоляции» России.
Эксперт Юрий Почта назвал эти слова Порошенко фантазией.
RT на русском: последние новости
Польша понимает намерение США выйти из ДРСМД СМИ: Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на дорогу Путин на встрече с Болтоном задал вопрос про орлана и оливки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Могерини назвала Черное море «европейским»280
Названа главная цель керченского стрелка276
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой691
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины93
Путин пошутил про герб США361
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение