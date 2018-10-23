Почему проиграл Макгрегор и другие события дня

Россияне пожелали пенсию в 37 тысяч
Онлайн-сервис по поиску работы и подбору персонала Superjob обнародовал данные опроса о желаемом размере пенсии, сообщает "Российская газета".
Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
Постановления о введении санкций против Украины практически готовы и будут подписаны в ближайшее время, заявил премьер Дмитрий Медведев
РПЦ отказалась подчиняться Константинополю
Русская православная церковь (РПЦ) не намерена подчиняться решениям Константинополя по Украине, как того ожидает вселенский патриарх Варфоломей.
Названа главная цель керченского стрелка
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свидетельства очевидцев называет главную цель керченского стрелка. В частности, публикуется заявление матери погибшего Александра Лазарева.
США возобновили ядерную гонку вооружений
США увеличат свой ядерный арсенал, чтобы оказывать давление на Россию и Китай. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
AP
Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.
От первой в России игорной зоны избавились
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону в Краснодарском крае «Азов-Сити». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Макгрегор назвал причины проигрыша Хабибу
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в Instagram пост, посвященный анализу поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Решена судьба ребенка Кержакова
Милана Кержакова, жена бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса, сообщает Super.ru.