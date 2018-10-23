Ещё
Климкин: Россия сделает все для дестабилизации Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин заявил о намерении России «дестабилизировать Украину» 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин считает, что Россия сделает всё, чтобы «дестабилизировать Украину».
Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, глава МИД заявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.
«Перед президентскими и парламентскими выборами следующего года Россия будет делать абсолютно всё, чтобы дестабилизировать Украину», — сказал Климкин.
Ранее украинский министр заявил, что Россия якобы предпринимает попытки использовать в своих интересах ситуацию в Закарпатье.
18 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что российская сторона якобы ведёт подготовку к вмешательству выборы в стране.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил слова Дуды о «Северном потоке — 2» Болтон заявил, что США не рассматривали возможность ядерного удара по КНДР Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки89
Троих российских депутатов обвинили в 14 убийствах98
Названа главная цель керченского стрелка242
В WhatsApp появится новая функция9
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде89
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество
00:18
«Сначала не поверил»: Google Maps назвал Раду предателем
В мире Статьи
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
01:45
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Происшествия Статьи
05:12
В WhatsApp появится новая функция
Гаджеты Наука и техника
00:46
Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
Политика
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение