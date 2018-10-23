Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов России Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.
Как считает эксперт, высказывания польского лидера выглядят как «политические домыслы».
«Если говорить про последствия для Словакии в случае начала поставок по «Северному потоку — 2», то на первый взгляд, она может потерять существенную часть транзита», — сказал Белогорьев.
Он отметил, что поскольку отношения между Россией и Братиславой остаются дружественными, то Словакии гарантировали сохранение текущего объёма поставок.
«Для венгерского рынка из-за его размеров ситуация выглядит чуть серьёзнее, но остаётся решаемой», — добавил эксперт.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова Дуды.