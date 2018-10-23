Эксперт оценил слова Дуды о «Северном потоке — 2»

Как считает эксперт, высказывания польского лидера выглядят как «политические домыслы».

«Если говорить про последствия для Словакии в случае начала поставок по «Северному потоку — 2», то на первый взгляд, она может потерять существенную часть транзита», — сказал Белогорьев.

Он отметил, что поскольку отношения между Россией и Братиславой остаются дружественными, то Словакии гарантировали сохранение текущего объёма поставок.