Советник Трампа помянул погибших в Керчи и Немцова 

.AmbJohnBolton возложил цветы в память о жертвах ужасной трагедии случившейся на прошлой неделе в Керченском Политехническом колледже. pic.twitter.com/rWO2Ck03BY— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.

Помимо этого советник возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и цветы у памятника городу-герою Керчи в память о погибших во время массового убийства в керченском политехническом колледже.