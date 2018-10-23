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Советник Трампа помянул погибших в Керчи и Немцова
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Советник Трампа помянул погибших в Керчи и Немцова 

Lenta.ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: @USEmbRu
Советник президента США по безопасности Джон Болтон посетил место убийства Бориса Немцова во время визита в Москву. Об этом говорится в Twitter посольства США в России.
«Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения, — говорится в посте. — Память о нем продолжает вдохновлять людей». Болтон также возложил венок на месте убийства политика.
Помимо этого советник возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и цветы у памятника городу-герою Керчи в память о погибших во время массового убийства в керченском политехническом колледже.
22 октября Болтон приехал в Россию, чтобы обсудить российско-американские отношения и продолжить диалог, который состоялся в Хельсинки между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
17 октября четверокурсник керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил там несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Погибли 20 человек, стрелок в их число не входит.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.
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