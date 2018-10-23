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В США сестры-близнецы стали братьями-близнецами
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В США сестры-близнецы стали братьями-близнецами 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Depositphotos / gpointstudio
Сестры-близнецы из Балтимора одновременно сделали операцию по смене пола, сообщает издание Daily Mail.
23-летние Джеклин и Дженнифер Грейф родились в консервативной христианской семье пастора. По их словам, они с самого раннего детства мечтали стать мальчиками, но им было страшно признаться в этом даже друг другу.
Грейф объявили себя трансгендерами в 18 лет и изменили имена на Джек и Джейс. В апреле 2017 года сестры начали принимать тестостерон, а затем сделали операции по удалению груди.
Джек работает помощником шерифа. Он рассказывает, что не чувствовал себя таким счастливым никогда прежде, однако не все воспринимают его с братом в качестве мужчин. Джейс признается, что не решился бы на такой смелый шаг без поддержки брата. Сейчас они находятся в счастливых отношениях с женщинами.
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