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США открыли охоту на российских хакеров
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США открыли охоту на российских хакеров 

Lenta.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Кибернетическое командование США начало охоту на российских хакеров. Как пишет The New York Times, им сообщают, что их вычислили и следят за их деятельностью.
Это первая кибероперация, направленная за рубеж, с целью предотвращения вмешательства в американские выборы, в том числе промежуточные в Конгресс (состоятся в ноябре).
Военные не уточняют, сколько человек попали под подозрение, и каким образом служащие киберкомандования связывались с теми, кто стоит за попытками повлиять на американский электорат. По словам высокопоставленного военнослужащего, прямых угроз хакерам не поступает. Другой собеседник газеты сказал, что вычисленным хакерам будут грозить санкции.
16 октября сообщалось, что министерство внутренней безопасности страны выясняет, кто или что стоит за возросшим количеством кибератак на базу данных промежуточных выборов в Конгресс. Тогда отмечалось, что власти не знают, откуда исходит угроза, однако все попытки атаки предотвращены или же их эффект сведен к минимуму.
В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов рассекретил доклад о сотрудничестве президента США Дональда Трампа с Москвой во время президентских выборов в 2016 году. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского лидера до начала кампании стали основой для связей с Россией во время президентской гонки, нет.
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