США открыли охоту на российских хакеров

Это первая кибероперация, направленная за рубеж, с целью предотвращения вмешательства в американские выборы, в том числе промежуточные в Конгресс (состоятся в ноябре).

Военные не уточняют, сколько человек попали под подозрение, и каким образом служащие киберкомандования связывались с теми, кто стоит за попытками повлиять на американский электорат. По словам высокопоставленного военнослужащего, прямых угроз хакерам не поступает. Другой собеседник газеты сказал, что вычисленным хакерам будут грозить санкции.

16 октября сообщалось, что министерство внутренней безопасности страны выясняет, кто или что стоит за возросшим количеством кибератак на базу данных промежуточных выборов в Конгресс. Тогда отмечалось, что власти не знают, откуда исходит угроза, однако все попытки атаки предотвращены или же их эффект сведен к минимуму.