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ВСУ обстреливают Донбасс запрещенными снарядами
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ВСУ обстреливают Донбасс запрещенными снарядами 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы Украины систематически нарушают «школьное» перемирие в Донбассе, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР.
«Школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года, было объявлено в Донбассе 29 августа. По словам Басурина, Украина нарушает его каждый день по 20-30 раз. В том числе ВСУ используют запрещенные минскими соглашениями мины и снаряды запрещенного ими же калибра.
«Обстрел идет не по жилым кварталам. В этом плане нам повезло», — отметил Басурин.
По этой причине замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики затруднился привести данные о разрушениях и пострадавших в результате действий Украины. По его словам, все это на данный момент неизвестно.
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