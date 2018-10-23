ВСУ обстреливают Донбасс запрещенными снарядами

Вооруженные силы Украины систематически нарушают «школьное» перемирие в Донбассе, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал Эдуард Басурин , заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР.

«Школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года, было объявлено в Донбассе 29 августа. По словам Басурина, Украина нарушает его каждый день по 20-30 раз. В том числе ВСУ используют запрещенные минскими соглашениями мины и снаряды запрещенного ими же калибра.

«Обстрел идет не по жилым кварталам. В этом плане нам повезло», — отметил Басурин.

По этой причине замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики затруднился привести данные о разрушениях и пострадавших в результате действий Украины. По его словам, все это на данный момент неизвестно.