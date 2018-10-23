Сербия пообещала не вводить санкции против России

Председатель сербского парламента Майя Гойкович в ходе двусторонней встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявила, что Сербия никогда не будет вводить ни политические, ни экономические санкции против России.
«Сербия никогда не будет вводить санкции против России, ни политические, ни экономические», — заявила Гойкович.
Она также отметила, что Сербия выступает за то, чтобы право голоса вернулось всем членам делегации России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Ранее президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о том, присоединится ли Сербия к санкциям Европейского союза в отношении России.