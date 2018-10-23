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В Японии платят сотрудникам за здоровый сон
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В Японии начали платить сотрудникам за здоровый сон 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
Японская компания CRAZY решила доплачивать своим сотрудникам за правильный режим сна, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы организации Мию Горай.
"Система такова, что компания платит сотруднику, если он будет спать более шести часов в день пять дней в неделю. Один балл равен одной иене. За пять дней продолжительного сна сотрудник получит 500 баллов, за шесть дней — 600 баллов или иен. А если более шести часов в день он будет спать в течение недели, то получит сразу 1000 баллов. Тем сотрудникам, которые в течение месяца продолжали придерживаться здоровой системы сна, выплачивается дополнительный бонус в размере 1000 иен. То есть, таким образом, за месяц можно дополнительно заработать 5 тысяч иен (около 50 долларов)", — сказала Гораи.
Компания CRAZY была образована в 2012 году и специализируется на организации свадеб. С самого начала охрана здоровья сотрудников стала таким же основополагающим принципом компании, как стремление к росту производительности, отметила представитель пресс-службы.
"Первым шагом стало предоставление сотрудникам бесплатного ланча, приготовленного с учетом разработок по здоровому питанию. У нас есть команда сотрудников, нанятых специально для приготовления обедов. Эта команда занимается разработкой и приготовлением сбалансированного здорового питания. Мы исходим из необходимости баланса питания, отдыха и движения. Сейчас мы перешли ко второму этапу — поддержке отдыха сотрудников. В приоритетах нашей компании номер один занимает здоровье, номер два — взаимоотношения на рабочем месте, номер три — работа должна быть осмысленной, номер четыре — честная экономическая деятельность", — пояснила Гораи.
Сейчас за полученные от правильного сна баллы можно сделать покупки в корпоративном кафе и столовой компании, отметила собеседница агентства.
"Здоровье с самого начала было первым приоритетом нашей компании. Поддержка правильного режима сна — производные от этого. В будущем мы планируем пересчитывать баллы на деньги и выплачивать сотрудникам в качестве надбавки к зарплате. Пока же на баллы можно сделать покупки в нашем корпоративном кафе или в столовой, где помимо бесплатных обедов за наличные или баллы можно купить пирожные, легкую закуску или завтраки", — сообщила Горай.
Система работает за счет приложения на сотовом телефоне, объяснила представитель компании. Она фиксирует малейшие движения, таким образом, если человек лежит в постели, но не спит, это время не будет засчитано как сон. Приложение может также определить, насколько глубок сон. Все данные о сне отправляются в управляющий центр компании, где обсчитываются и переводятся в баллы.
Японские ученые из университета Китасато подсчитали, что ежегодно экономика страны теряет на проблемах, связанных с недостаточным количеством и качеством сна трудоспособного населения, около 3,5 триллиона иен (около 31 миллиарда долларов).
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