На Украине названа цена продажи российского судна

Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) назвало дату аукциона, на котором планируется продать арестованное российское рыболовецкое судно «Норд».
Как указывается на сайте ведомства, электронные торги пройдут 7 ноября.
Отмечается, что стартовая стоимость судна составляет примерно 1,63 млн гривен.
«Средства от реализации пойдут на счёт АРМА в государственном банке и будут ожидать решения суда», — указывается в заявлении.
Уточняется, что причиной продажи стало то, что для украинской стороны слишком затратно содержать данное судно.
«Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества, пока продолжается исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими», — отметило ведомство.
Ранее стало известно, что Украина выставит на аукцион «Норд».
19 октября Украина изъяла российское судно.