Трамп: я националист, мне нравится это слово

Выступая в понедельник, 22 октября, на митинге в штате Техас президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал себя националистом и таким образом противопоставил себя сторонникам глобализации.

Как заявил американский лидер, радикальные демократы хотят вернуть власть жадным до власти коррумпированным глобалистам. Трамп пояснил, что глобалисты — это люди, которые хотят, чтобы дела шли хорошо во всем мире, но при этом не заботятся о своей собственной стране.

"Мы не можем себе этого позволить", — отметил Трамп. "Есть такое слово "националист", ставшее старомодным. Считается, что это слово не стоит использовать. Но я националист, мне нравится это слово", — цитирует слова президента США ТАСС