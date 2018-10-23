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«Я националист, мне нравится это слово»
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Трамп: я националист, мне нравится это слово 

Вести.Ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Выступая в понедельник, 22 октября, на митинге в штате Техас президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал себя националистом и таким образом противопоставил себя сторонникам глобализации.
Как заявил американский лидер, радикальные демократы хотят вернуть власть жадным до власти коррумпированным глобалистам. Трамп пояснил, что глобалисты — это люди, которые хотят, чтобы дела шли хорошо во всем мире, но при этом не заботятся о своей собственной стране.
"Мы не можем себе этого позволить", — отметил Трамп. "Есть такое слово "националист", ставшее старомодным. Считается, что это слово не стоит использовать. Но я националист, мне нравится это слово", — цитирует слова президента США ТАСС.
Выступление на митинге в Техасе стало тем редким случаем, когда Трамп сам охарактеризовал себя как националиста. Ранее это слово использовали в основном его политические противники, выступая с критикой в адрес администрации Соединенных Штатов. Например, в негативном ключе националистом Трампа называли сенатор Джон Маккейн и экс-вице-президент США Джо Байден.
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