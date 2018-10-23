Лондон заявил об отсутствии доказательств вмешательства РФ

Правительство Великобритании не располагает свидетельствами того, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы, говорится в официальном ответе кабмина на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием "Фейковые новости".
В докладе комитета содержится напоминание о том, что, по словам премьер-министра страны Терезы Мэй, Россия вмешивалась в выборы и насаждала "фейковые новости" с целью использовать информацию в качестве оружия и "посеять разлад на Западе".
"Однако существует несоответствие между выраженным правительством беспокойством относительно иностранного вмешательства в выборы и нежеланием компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать проблему. Мы рассчитываем на то, что эта проблема будет решаться, а план действий будет изложен в "белой книге", — говорилось в докладе парламентского комитета.
Правительство, отвечая на данную рекомендацию, заявило, что не вполне с ней согласно.
"В ноябре 2017 года премьер-министр обвинила российское государство в "долгосрочной кампании кибершпионажа и вмешательства", которая включала вмешательство в выборы, хакерские атаки на министерство обороны Дании и Бундестаг. Как отметил комитет, премьер-министр заявила, что Россия стремится превратить информацию в оружие, "поручая государственным медиа-организациям насаждать фейковые истории и отредактированные фотографии в попытке посеять разногласия на Западе и подорвать наши институты", — отметило правительство.
"Мы хотим, однако, подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство активно работает с партнерами над разработкой жестких мер по решению данной проблемы", — указывается в ответе правительства.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Лавров также отмечал, что, по его мнению, власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками России, а пример взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией".