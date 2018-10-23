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Бывший вице-президент Эквадора объявил голодовку
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Осужденный за коррупцию бывший вице-президент Эквадора объявил голодовку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Dolores Ochoa
Осужденный за коррупцию бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас объявил голодовку, сообщил в понедельник его адвокат Эдуардо Франко Лоор.
"Сообщаю стране и международному сообществу, что экс-вице-президент Хорхе Глас находится в плачевых и бесчеловечных условиях, из-за чего он объявил голодовку. Мы возлагаем ответственность за его физическую безопасность и жизнь на власти", — написал Лоор в своем микроблоге в Twitter.
По словам адвоката, причиной голодовки стал "неконституционный" перевод Гласа из тюрьмы в Кито в тюрьму города Латакунга.
В декабре 2017 года суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Гласа к шести годам тюремного заключения за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что уже бывший вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов".
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