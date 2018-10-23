Дуда ополчился против «Северного потока-2»

Дуда назвал «Северный поток-2» угрозой для Украины и Словакии

"Без сомнения, газопровод "Северный поток-2" опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не наши предупреждающие действия, которые мы реализовываем", — заявил он.

Кроме того, он отметил, что позиция трех стран по этому вопросу является однозначной, а президенты не раз ее озвучивали, и в этом контексте ничего не поменялось.

"Северный поток-2"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Представители властей США ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.