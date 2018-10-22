В МККК диверсифицируют деятельность в Сирии

В МККК заявили, что диверсифицируют деятельность в Сирии

Делегация МККК встретилась в понедельник с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом. Микдад особо отметил, что Сирия приветствует расширение гуманитарной деятельности организации в Сирии и выразил готовность САР удовлетворить запросы гуманитарной организации и продолжать сотрудничество сторон в разных сферах.

"Мы остаемся привержены оказанию помощи сирийскому народу, и я удовлетворен полученными от МИД Сирии обещаниями сотрудничества", — говорится в комментарии.

По словам Штилхарта, с развитием ситуации в Сирии МККК через сотрудничество с Сирийским Красным Полумесяцем старается диверсифицировать свою деятельность и адаптироваться к растущим потребностям населения. "Это включает в себя средства к существованию, реабилитацию критически важной инфраструктуры, информирование об опасности мин и неразорвавшихся снарядов", — говорится в комментарии.