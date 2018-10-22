Собака «подпела» уличной скрипачке в Вене 

Собака, «подпевающая» уличной скрипачке в Вене, стала звездой Сети: ролик с её исполнением «главной вокальной партии» уже посмотрели почти 2 миллиона пользователей Facebook. Пёс породы хаски, услышав игру исполнительницы Angel of Violin («Ангел скрипки»), решил присоединиться к её выступлению. Животное расположилось на асфальте, неподалёку от музыкантши, и начало «подпевать» ей, чем вызвало необычайный интерес прохожих. Дуэт привлёк огромное внимание людей, многие сняли импровизированный концерт на видео. Старательное подвывание пса скрипке не могло не растрогать слушателей.