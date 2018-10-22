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Принц Гарри побывал в гостях у австралийских аборигенов
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Принц Гарри побывал в гостях у австралийских аборигенов 

Мир24 1 час назад
Фото: Reuters
Принц Гарри, герцог Сассекский нанес визит коренным жителям Австралии. На торжественном приеме гостю показали традиционные народные танцы, передает телеканал «МИР 24».
Затем его провели по лесу, где он принял участие в «церемонии окуривания», во время которой местные аборигены бутчулла отгоняют злых духов. И, конечно же, попросили сфотографироваться на память.
Принц Гарри прибыл на остров Фрейзер, чтобы проверить, как действует программа Ее величества по сохранению редких живописных лесов.
Супруга принца Меган Маркл не присутствовала на встрече с аборигенами, врачи посоветовали ей больше отдыхать.
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