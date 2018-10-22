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Умер сооснователь Бенеттон
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Умер сооснователь Бенеттон 

Lenta.ru + ещё 6 50 минут назад
Фото: Matarazzo / Fotogramma / Ropi / ZUMAPRESS.com
Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.
Предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.
В 1965 году Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями, Карло и Лучано, и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.
В начале июля в итальянском Тревизо умер младший брат Джильберто Карло Бенеттон. Он скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение шести месяцев.
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