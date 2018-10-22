Австрия предостерегла США от выхода из Договора о РСМД

Любой отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности может привести к гонке вооружений, нельзя этого допускать. Об этом заявил официальный представитель правительства Австрии Петер Лаунски-Тиффенталь. Он отметил, что данный договор «крайне важен для стабильности и мира в Европе и за её пределами», передаёт РИА Новости «Любой отказ от договора привёл бы к гонке вооружений, чего обязательно нужно избежать. Европа заинтересована в том, чтобы напряженность в отношениях США и России снизилась и они не возвращались во времена холодной войны», — добавил он. Он подчеркнул, что австрийская сторона привержена разоружению, функциональному мультирализму и снижению напряжённости за столом переговоров. Ранее в Европейском союзе также призвали Вашингтон задуматься над последствиями выхода из ДРСМД. МИД Франции предостерёг от поспешных шагов в отношении договора. 20 октября американский президент Дональд Трамп объявил о планах США выйти из Договора о РСМД.