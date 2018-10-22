Трамп объявил о важном решении по ядерному оружию

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов «до тех пор, пока остальные не придут в себя».
Трамп подчеркнул, что этот комментарий обращен к России и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД.
В Госдуме обвинили США в провоцировании нового Карибского кризиса, предсказав, что выход Вашингтона из ДРСМД и непродление СНВ-3 повлекут за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что поставит мир на порог атомной войны.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.