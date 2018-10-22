Ещё
Трамп объявил о важном решении по ядерному оружию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп объявил о намерении увеличить ядерный арсенал США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов «до тех пор, пока остальные не придут в себя».
Трамп подчеркнул, что этот комментарий обращен к России и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД.
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка
В Госдуме обвинили США в провоцировании нового Карибского кризиса, предсказав, что выход Вашингтона из ДРСМД и непродление СНВ-3 повлекут за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что поставит мир на порог атомной войны.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Саакашвили рассказал, что выживает с помощью мамы Киевляне перекрыли железную дорогу Норвежскую делегацию раскритиковали после визита в Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Керченский стрелок поддерживал Украину146
Чеченцы столкнулись с массовым выселением47
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз12
Болтон объяснил выход США из ракетного договора21
В России могут ввести еще один выходной84
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение