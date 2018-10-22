В Латвии задержали пенсионера за шпионаж в пользу РФ

В Латвии задержали пенсионера по подозрению в шпионаже в пользу России

Полиция безопасности (ПБ) задержала жителя Латвии пенсионного возраста по подозрению в разведдеятельности в пользу России , передает в понедельник агентство LETA со ссылкой на ПБ.

Мужчину задержали на прошлой неделе, в качестве меры пресечения в отношении него был избран арест.

"Полиция безопасности (ПБ) Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России задержала пожилого жителя Латвии, суд выдал санкцию на его арест", — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства в понедельник.

Ранее ПБ возбудила два дела по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В этом году Видземский районный суд в Мадоне приговорил Юрия Стилве, проживающего в Алуксненском крае, к трем годам лишения свободы условно.

В 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России ПБ задержала дорожного мастера АО "Латвияс дзелзцельш" Александра Красноперова , в мае этого года суд приговорил его к тюремному заключению на 1,5 года и 60 часам принудительных работ. Прокуратура опротестовала приговор, и Земгальский окружной суд его пересмотрит.

Ранее Бюро по защите конституции Латвии (БЗК — служба контрразведки) заявило, что много раз фиксировало кибератаки хакеров из РФ на латвийские госучреждения. Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ " причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.