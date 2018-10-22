Санкции против Украины, «Спартак» без Карреры и другие события дня

Главные события понедельника

Путин ввел ответные санкции против Украины

Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко

"Там речь шла не о рае": Песков пояснил слова Путина

"Мама помогает": Саакашвили рассказал о жизни в бегах

Лавров прокомментировал планы США по РСМД

Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок

Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове

Аниту Цой прооперировали

«Спартак» уволил Карреру

Итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» . Решение о прекращении сотрудничества с итальянцем принял совет директоров команды.

Все российские авиакомпании могут перестать летать

Все российские авиакомпании могут приостановить деятельность . Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил генеральный директор одной из них.

Сбербанк расстроил желающих купить жилье