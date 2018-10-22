Санкции против Украины, «Спартак» без Карреры и другие события дня

Путин ввел ответные санкции против Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответе на украинские санкции. Документ опубликован на сайте Кремля.
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Кремль делает выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко на основе информации, собираемой на месте преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там речь шла не о рае": Песков пояснил слова Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о рае и россиянах-мучениках после ядерной войны были аллегорией.
"Мама помогает": Саакашвили рассказал о жизни в бегах
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили показал журналистам передачи "Украинские сенсации" на телеканале 1+1, как живет в Амстердаме, и рассказал о помощи, которую ему оказывает мать.
Лавров прокомментировал планы США по РСМД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении дождаться официального разъяснения Соединённых Штатов по решению о возможном выходе из договора о РСМД.
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок
В доме, расположенном рядом с политехническим колледжем Керчи, произошел взрыв газовоздушной смеси.
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
Бывший служащий украинской авиабазы, рассказавший российским медиа об уничтожении малайзийского «Боинга» в результате действий пилота штурмовика Су-25 Владислава Волошина, на самом деле был нанятым статистом.
Аниту Цой прооперировали
Певицу прооперировали в одной из столичных клиник, куда ее перевели из больницы в Краснодарском крае.
«Спартак» уволил Карреру
Итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера «Спартака». Решение о прекращении сотрудничества с итальянцем принял совет директоров команды.
Все российские авиакомпании могут перестать летать
Все российские авиакомпании могут приостановить деятельность. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил генеральный директор одной из них.
Сбербанк расстроил желающих купить жилье
Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на новостройки на 0,4 процентного пункта, а на готовое жилье — на 0,6 процентного пункта.