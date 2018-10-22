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На Украине «декоммунизируют» коньяк и шампанское
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На Украине «декоммунизируют» коньяк и шампанское 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Переименования шаманского и коньяка требует Франция, так как эти названия происходят от мест, где и производится этот вид алкоголя — провинция Шампань и город Коньяк.
Украинские виноделы изменят название коньяка и шампанского, так как соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и странами Евросоюза предусматривает переименования определенной продукции. Об этом сообщила «Экономическая правда».
Переименования шампанского и коньяка требует Франция, так как эти названия, по сути, являются частными торговыми марками и происходят от географических названий, где изготавливается этот вид алкоголя (провинция Шампань и город Коньяк).
По словам гендиректора компании «Укрвинпром» Владимира Кучеренко, украинские виноделы готовы выполнить требования и перейти на новые названия после завершения переходного периода.
Таким образом, «шампанское» может стать «игристым вином», а «коньяк» — «бренди».
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