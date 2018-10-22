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В Европе заговорили о возвращении России в G7
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Путин ввел ответные санкции против Украины
Путин ввел ответные санкции против Украины

Премьер Италии: возвращение России в G7 позволит разрешить международные кризисы 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Италия выступает за возвращение РФ в Группу семи, считая Россию важным участником в процессе урегулирования глобальных кризисов. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.
"Если президент [РФ Владимир] Путин вернется за стол переговоров Группы семи, мы сможем решить международные проблемы, которые до сих пор не были решены", — сказал Конте.
Он напомнил о том, что придерживался такого мнения с самого начала своего мандата.
В отношении антироссийских санкций итальянский премьер указал, что "пока давал распоряжение поддерживать санкционный режим, потому что его отмена увязана с выполнением минских соглашений".
"Но надо помнить, что санкции не самоцель и не должны бить по гражданскому обществу", — добавил он.
Конте указал, что в ходе его поездки в Москву 24 октября будут подписаны соглашения, укрепляющие двустороннее экономическое сотрудничество.
Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми.
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".
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