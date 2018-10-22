В Европе заговорили о возвращении России в G7

Премьер Италии: возвращение России в G7 позволит разрешить международные кризисы

Италия выступает за возвращение РФ в Группу семи, считая Россию важным участником в процессе урегулирования глобальных кризисов. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме

"Если президент [РФ Владимир] Путин вернется за стол переговоров Группы семи, мы сможем решить международные проблемы, которые до сих пор не были решены", — сказал Конте.

Он напомнил о том, что придерживался такого мнения с самого начала своего мандата.

В отношении антироссийских санкций итальянский премьер указал, что "пока давал распоряжение поддерживать санкционный режим, потому что его отмена увязана с выполнением минских соглашений".

"Но надо помнить, что санкции не самоцель и не должны бить по гражданскому обществу", — добавил он.

Конте указал, что в ходе его поездки в Москву 24 октября будут подписаны соглашения, укрепляющие двустороннее экономическое сотрудничество.

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми.

В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".