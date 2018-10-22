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Киевляне заблокировали движение электрички
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Разгневанные киевляне заблокировали движение электрички 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
Фото: страница Марии Витязь в Facebook
Жители Киева заблокировали движение городской электрички, протестуя против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов, передает "Обозреватель".
В понедельник одна из электричек прибыла на станцию в сокращенном составе. Из-за этого некоторые пассажиры не смогли влезть в оставшиеся четыре вагона и устроили "штурм" электрички.
Недовольные качеством работы городского транспорта киевляне цеплялись за состав сзади, пытались проникнуть в кабину машинистов и ложились на железнодорожные пути.
"Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 8:30, вышел без одного вагона", — подтвердили "Украинской правде" в пресс-службе "Киевпастранса".
Пользователи социальных сетей отмечают, что подобные инциденты случаются не в первый раз.
"Каждое утро. На часах 8.40. На перроне станции Троещина городская электричка в сторону Почайна — четыре вагона. Каким-то чудом и с помощью такой-то матери 80 процентов ожидающих трамбуются в поезд", — писала ранее Мария Витязь в фейсбуке.
"Также писал жалобы на 1551 (раз десять точно). Реакции ноль!", — согласился Олександр Латишев в комментариях.
"Даа… Недостачно людей еще уехало из Украины…". — возмутилась Оксана Шибаева.
Один из пользователей ВКонтакте сравнил электрички "европейской столицы с бурно развивающейся экономикой" с российскими поездами.
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