«Он убивает родных и тратит миллиарды»

Принц крови

Приказ о жестоком убийстве саудовского журналиста и оппозиционера Хашогги — которого, по предварительным данным, расчленили и чуть ли не растворили в кислоте на территории саудовского консульства в Стамбуле — отдал лично кронпринц Мухаммад, наследник престола Саудовской Аравии , будущий Хранитель двух святынь. Именно так считают большинство наблюдателей, в том числе американские политики — хотя по официальным сведениям, журналист погиб в кулачном бою с другими подданными короля, которых он встретил в консульстве. Что характерно, раньше Мухаммада жестоким и безжалостным диктатором не считали — наоборот, его называли реформатором, способным обновить и реформировать крайне консервативную страну. «Лента.ру» решила проследить жизненный путь неоднозначного будущего короля.

После ареста нескольких сотен чиновников и бизнесменов — членов королевской семьи, обвиненных в коррупции, — в мире заговорили, что ваххабитскую монархию Персидского залива ожидают революционные перемены. Многие имамы лишились насиженных мест, женщинам разрешили водить машины, ходить на стадионы и в кинотеатры. В глазах западных стран Мухаммад до недавнего времени олицетворял идеального современного правителя ближневосточного государства: он молод, дерзок, прогрессивен и амбициозен, к тому же у него одна жена. Он не раз заявлял, что королевство вернется к умеренному исламу, открытому всему миру, и будет модернизировано по западному образцу. В частности, политик новой волны самонадеянно заявил, что уже к 2020 году сможет жить без нефти.

Январь 2015 года. Во дворец новоиспеченного саудовского короля Салмана съезжаются все видные принцы, министры и представители духовенства. Они по очереди кладут руку на Коран и заверяют монарха в своей преданности и верности. За церемонией коронации из угла наблюдает мастер дворцовых интриг — его сын принц Мухаммад бин Салман, мечтая о том, что уже в ближайшее время все эти королевские родственники будут чествовать его, заверяя в искренней любви и дружбе. Амбициозный политик не ошибался: через некоторое время он и правда станет самым влиятельный в доме саудов и фактически сосредоточит в своих руках всю власть в ваххабитском королевстве.

Детство, отрочество, юность

О детских годах Мухаммада бин Салмана, или как его прозвали в Саудовской Аравии «МБС» или «Мистер все и сразу» (Mr.Eveything), известно немного, всю информацию о жизни самого влиятельного человека королевства приходится черпать из его официальных биографий, которые выглядят слишком прилизанными. Известно, что будущий кронпринц родился в семье одного из многочисленных саудовских принцев — Салмана, сына короля Абдул-Азиза. В этих очерках его представляют носителем прогрессивных идей.

С 12 лет он посещал всевозможные заседания, в которых принимал участие его отец. Вместо того, чтобы поехать учиться за границу, как большинство его братьев, он решил остаться на родине. Окончив в 2007 году Университет короля Сауда, он стал бакалавром права. Мухаммад вспоминает, что до этого он планировал жениться, уехать за рубеж, потом вернуться в королевство и заняться бизнесом. Однако его отец решил иначе.

Из всех планов принц осуществил только один — успел жениться. Получившего хорошее образование представителя монаршей семьи определили на госслужбу. В течение двух лет он проработал советником Совета министров. По словам его бывших коллег, принц был довольно амбициозным и нетерпеливым: то, на что раньше уходило по два месяца, он требовал выполнить за пару дней. Принц уверяет, что о троне он тогда и не мечтал: права на престол были у многочисленных родственников.

После этого он стал советником отца — губернатора Эр-Рияда . Именно тогда, по словам Мухаммада, он с головой окунулся в придворные и аппаратные интриги. В основном их плели против него: прожженным политиканам пришелся не по душе молодой выскочка. Тот раунд Мухаммад проиграл: ему объявили бойкот, фактически изолировали от отца и нажаловались королю Абдалле.

Дворцовый переворот

Спустя некоторое время его отец стал министром обороны, а разочаровавшийся в карьере чиновника Мухаммад бросил все силы на то, чтобы создать себе вышколенный образ и расположить к себе западные страны. Для этого он окружил себя иностранными пиарщиками и имиджмейкерами, начал направо и налево раздавать интервью зарубежным изданиям, нахваливая западные ценности. Помимо этого, с явным прицелом на трон он основал фонд для помощи нуждающейся молодежи: 70 процентов населения королевства составляют люди до 30 лет, из них от 20 до 25 процентов — безработные.

Позднее его отец стал наследным принцем. Через некоторое время и на улицу Мухаммада пришел праздник: король Абдалла лично попросил его вернуться в госаппарат и провести чистки в министерстве обороны . Оказавшись в ведомстве, он развернул бурную деятельность: многих чиновников повытряхивал с насиженных мест за воровство и взяточничество. По случайному стечению обстоятельств казнокрадами оказывались враги и возможные соперники Мухаммада на пути во власть.

В январе 2015 года отец Мухаммада Салман стал королем после смерти Абдаллы. Он сразу поставил сына во главе военного ведомства. Мухаммед в 29 лет стал самым молодым главой оборонного ведомства в истории королевства.

Однако сразу продвинуть сына на пост кронпринца новый монарх не смог. Официальным наследником Салмана стал его племянник, 56-летний Мухаммед бен Наиф аль Сауд — один из самых влиятельных людей в королевстве. На протяжении 13 лет он возглавлял программу по борьбе с терроризмом и мятежниками, получив прозвище «Король контртерроризма». Бен Наифа уважали в американской администрации и европейских столицах.

На его фоне сын короля Мухаммад выглядел неопытным юнцом. Однако бен Наиф много времени проводил в командировках, чем и воспользовался сын короля, шаг за шагом оттесняя кронпринца в тень.

Постепенно закрепившись во власти, король Салман смог пойти на революционный шаг — вначале он лишил титула наследного принца своего племянника Мухаммеда бен Наифа, сделав своего любимчика Мухаммада кронпринцем. Новый наследник с энтузиазмом принялся реформировать закоснелые властные системы.

Перемен требуют наши сердца

Необходимость преобразований назрела в королевстве уже давно. Экономическая политика, проводимая Эр-Риядом на протяжении десятилетий, не способствовала созданию рабочих мест. В нефтяной сверхдержаве уровень безработицы превышает 12 процентов. Многие саудовцы сравнивают взгляды Мухаммада с программой президента США Дональда Трампа . Из уст принца не раз вылетали слоганы из серии «Саудовская Аравия прежде всего!» и «Сделаем королевство снова великим».

Мухаммед провозгласил программу радикальных преобразований «Видение — 2030», главная цель которой — борьба с безработицей, диверсификация экономики и укрепление регионального лидерства королевства, открытие страны внешнему миру.

В рамках этой концепции «Мистер все» заявил, что собирается сделать Саудовскую Аравию «оплотом умеренного ислама», что вызвало бурную реакцию в стране и во всем ближневосточном регионе. Ведь ваххабизм исторически играет важную роль в идеологии королевства и внутри государства, и за его пределами. У религиозных лидеров прогрессивные нововведения кронпринца вызвали лишь раздражение. Чтобы духовенство не ушло в глухую оппозицию и не помешало принцу взойти на трон, в Саудовской Аравии начались массовые отставки и задержания тысяч имамов из местных мечетей. В будущем он планирует провести реформу Совета улемов, чтобы максимально понизить его политическое и общественное значение.

Ветер перемен уже подул: женщинам разрешили ходить на стадионы и водить машины, а также заниматься в бойцовских клубах. Помимо этого, подданным королевства позволили посещать кинотеатры. В королевстве также появился департамент развлечений, созданный для того, чтобы продвигать западную культуру.

Согласно плану реформы, предусматривается приватизация энергетического сектора, здравоохранения и образования, частично военной промышленности, неиспользованных государственных земель. А чтобы снизить зависимость королевства от добычи нефти, Мухаммад решил развивать новые отрасли экономики: обрабатывающую и горнодобывающую промышленность, банковскую сферу и туризм.

Кронпринц собирается создать посреди пустыни суперсовременный город Неом площадью более 25 тысяч квадратных километров, где будут жить и работать тысячи специалистов в самых разных областях.

«Раскулаченные» принцы

Однако самые большие преобразования коснулись госаппарата. В ночь на 5 ноября прошлого года в Саудовской Аравии произошло событие, потрясшее весь мир. Десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов, до этого казавшиеся неприкосновенными, были арестованы по подозрению в коррупции, взяточничестве и разворовывании госбюджета. Среди них 11 принцев и четверо действующих министров. Их обвинил Национальный антикоррупционный комитет, во главе которого стоял Мухаммад.

Сам кронринц, как пишут западные СМИ, не стесняется использовать бюджетные средства на полную катушку. Как пишет The New York Times , именно он купил замок Людовика XIV во Франции, который считается самым дорогим в мире. Помимо этого, он купил яхту за 550 миллионов долларов и картины Леонардо да Винчи за 450 миллионов долларов.

«Наступила новая эра борьбы с коррупцией», — прокомментировал генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль Моджеб. Это стало серьезным прецедентом. Череда арестов влиятельных саудитов шла явно по клановому принципу — большинство из них принадлежат к ветви покойного короля Абдаллы.

Первыми в списке задержанных оказались племянник короля и один из богатейших людей в Саудовской Аравии — принц аль-Валид бен Таляль, крупнейший саудовский бизнесмен и совладелец Citigroup, известный своими нетипично либеральными взглядами. Его вместе с остальными обвинили в злоупотреблении властью и отмывании денег.

Всего под стражей оказались 350 человек, многих из них сразу перевели в статус свидетелей по этому делу, однако около 200 человек стали «узниками». Правда, слово «тюрьма» вряд ли подходит для описания того места, в котором содержались предполагаемые мздоимцы. Их поселили в пятизвездочный отель Ritz Carlton в самом центре столицы. «Узники» могли беспрепятственно пользоваться услугами дорогого ресторана, фитнес-клуба, спа и боулинга.

Так, принц Аль-Валид ибн Таляль рассказал, как проходит его заключение в гостиничном номере класса люкс. Сколько комнат было в его золоченом номере — не уточняется. Известно только о кабинете, кухне и столовой. «Я чувствую себя очень комфортно, потому что нахожусь в своей стране, в своем городе, здесь я как дома. Это не доставляет мне никаких неудобств», — пояснил миллиардер.

По его словам, под стражей он живет привычной для него жизнью: работает, общается по телефону с родственниками, занимается спортом, плавает в бассейне и ходит на прогулки. Периодически его посещают коллеги и личный парикмахер. Его рацион также не изменился — он соблюдает веганскую диету.

Поселив подозреваемых в пятизвездочном отеле, МБС выказал им уважение и готовность снять обвинения в обмен на лояльность. 30 января всех арестованных отпустили. Однако вначале их раскулачили на 100 миллиардов долларов. Учитывая, что в настоящее время бюджет королевства — чуть больше 190 миллиардов долларов — сумма немалая. Все деньги пошли в казну.

Запад не против

Американский президент Дональд Трамп одним из первых мировых лидеров отреагировал на развернувшуюся в королевстве антикоррупционную кампанию. Эр-Рияд получил поддержку США: Трамп выразил «высокое доверие» Салману и его сыну, которые, по мнению президента, «точно знают, что делают». Помимо этого, он осудил тех, кто «доил свою страну годами».

Подданные королевства встретили эту новость с восторгом: коррумпированный и погрязший в роскоши режим уже давно вызывал раздражение общества. «Молодежь в Мухаммаде души не чает. Он усердно работает, планирует экономические преобразования, он открыт для них, он понимает их (…) А внезапные утренние визиты принца в министерства с проверками уже стали притчей во языцех, он заставляет Эр-Рияд постоянно работать», — пишет BBC World.

Мухаммад стал самым популярным политиком в стране: его портреты украшают стены всех государственных учреждений, его фотографии клеят на стекла автомобилей, билборды с изображением кронпринца можно встретить в разных уголках королевства.

Своей антикоррупционной кампанией Мухаммед достиг сразу нескольких целей: он избавился от будущих противников, укрепил репутацию реформатора, проводя политику «нулевой терпимости» по отношению к коррупционерам, пополнил казну за счет конфискованных денег, а также демонстрировал как внутри страны, так и за ее пределами, что фактически в его руках сосредоточена вся власть в королевстве.

Промахи принца

В том, что касается внутриполитических авантюр, у Мухаммеда все складывается, как нельзя лучше, однако его внешнеполитические инициативы терпят крах. Вначале в феврале 2015 года страна ввязалась в войну с Йеменом, конца которой до сих пор не видно. Самая богатая страна арабского мира погрязла в конфликте и уже несколько лет не может победить повстанцев из беднейшей страны региона: хуситы продолжают контролировать столицу Йемена Сану, не исключено, что Эр-Рияду так и не удастся достичь победы.

В Ливане значительно расширила свое влияние шиитская проиранская группировка «Хезболла» , в результате главный соперник Саудовской Аравии Иран лишь упрочил свои позиции и нанес тем самым удар по международному престижу Эр-Рияда.

Помимо этого, кронпринц также не сумел сколотить внушительную коалицию для свержения сирийского лидера Башара Асада , а также фактически потерпел неудачу в дипломатической войне с Катаром. Мухаммед собрал коалицию и объявил бойкот эмирату, однако катарцы устояли и готовы продолжать противостояние с Эр-Риядом, ожидая, что он откажется от нереалистичных требований. Тем самым королевство лишилось влиятельного союзника в регионе и продемонстрировало свою уязвимость.

Расчистившему себе дорогу во власть Мухаммаду остается только ждать и готовиться к тому, что вскоре он станет королем. Скорее всего это произойдет уже вот-вот. Его 82-летний отец серьезно болен — он перенес инсульт, сложную операцию на позвоночнике. По слухам, у Салмана болезнь Альцгеймера и деменция.

Пока все идет по плану. Однако заручившийся поддержкой молодежи дерзкий реформатор не нравится консервативно настроенным элитам Саудовской Аравии. Силовики его воспринимают как безответственного выскочку, а ваххабитскому духовенству совсем не по нраву превращение королевства в государство умеренного ислама, поэтому нельзя исключать сценарий, при котором принца могут сместить военные или религиозные элиты.

Учитывая всплеск внешнего недовольства из-за вероятного убийства Хашогги, позиции принца выглядят еще более шаткими — не исключено, что эта история будет использована его политическими оппонентами в своих целях. В то же время она может вызвать и другую волну: принц поймет, сколь легко можно потерять любовь Запада лишь одним людоедским поступком, и примется закручивать гайки по образцу первостатейных ближневосточных диктаторов.

Принц выиграл несколько битв, однако исход всего сражения пока непредсказуем: пока Мухаммад вынужден защищаться.