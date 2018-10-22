Саакашвили в Европе содержит мама

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишённый гражданства Украины и выдворенный из страны, пожаловался на финансовые трудности. Он признался, что мама оказывает ему финансовую помощь.
«Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, которые в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», –— рассказал политик телеканалу «1+1».
Саакашвили, который теперь обосновался в Амстердаме, отметил, что ведет скромный образ жизни, ездит на велосипеде и живёт на €400 в месяц.
Он также заявил, что хочет вернуться в Киев и никому не отдаст свой украинский паспорт. При этом опальный политик общался с журналистами на русском языке.
Ранее News.ru писал о том, что Саакашвили и его жена Сандра Рулофс хотят отпраздновать годовщину свадьбы в Грузии, где ему грозит до шести лет тюрьмы. Бывшая первая леди надеется, что её мужу удастся приехать спокойно и без проблем. Она также добавила, что у Саакашвили «большие планы», и он хочет вернуться на родину, чтобы продолжить дела, которые ему не удалось довести до конца