Михаила Саакашвили в Европе содержит мама

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили , лишённый гражданства Украины и выдворенный из страны, пожаловался на финансовые трудности. Он признался, что мама оказывает ему финансовую помощь.

«Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, которые в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», –— рассказал политик телеканалу «1+1».

Саакашвили, который теперь обосновался в Амстердаме, отметил, что ведет скромный образ жизни, ездит на велосипеде и живёт на €400 в месяц.

Он также заявил, что хочет вернуться в Киев и никому не отдаст свой украинский паспорт. При этом опальный политик общался с журналистами на русском языке.