Ещё
Саакашвили в Европе содержит мама
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михаила Саакашвили в Европе содержит мама 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишённый гражданства Украины и выдворенный из страны, пожаловался на финансовые трудности. Он признался, что мама оказывает ему финансовую помощь.
«Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, которые в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», –— рассказал политик телеканалу «1+1».
Саакашвили, который теперь обосновался в Амстердаме, отметил, что ведет скромный образ жизни, ездит на велосипеде и живёт на €400 в месяц.
Он также заявил, что хочет вернуться в Киев и никому не отдаст свой украинский паспорт. При этом опальный политик общался с журналистами на русском языке.
Ранее News.ru писал о том, что Саакашвили и его жена Сандра Рулофс хотят отпраздновать годовщину свадьбы в Грузии, где ему грозит до шести лет тюрьмы. Бывшая первая леди надеется, что её мужу удастся приехать спокойно и без проблем. Она также добавила, что у Саакашвили «большие планы», и он хочет вернуться на родину, чтобы продолжить дела, которые ему не удалось довести до конца
News.ru: последние новости
Хашшоги подвергался нападкам «фабрики троллей» В Индии обезьяны до смерти забили человека кирпичами Общественные организации США заявили о визите в Крым
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он убивает родных и тратит миллиарды»18
Что будет с Россией без Совета Европы
Раскрыты премии красноармейцев за атаку Берлина122
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней
Россия встала на защиту Белоруссии226
Видео
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
04:18
«Он убивает родных и тратит миллиарды»
В мире Статьи
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение