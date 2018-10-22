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Американцам хотят запретить менять пол
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Администрация Трампа хочет узаконить существование только двух полов 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о запрете на смену пола в документе. Об этом пишет The New York Times.
Газета отмечает, что администрация экс-президента США Барака Обамы поддерживала свободу самоопределения граждан в вопросе пола (гендера). Такая политика вызывала негодование у консерваторов.
Теперь министерство здравоохранения и социальных служб США выступило с инициативой юридически закрепить существование лишь двух полов — мужского и женского. Кроме того, ведомство предлагает запретить менять его в документах. Любые сомнения по этому поводу будут разрешаться с помощью генетических тестов.
Таким образом, отмечает издание, 1,4 млн американцев будет отказано в признании их гендера (выбранного самостоятельно или измененного хирургическим путем) на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что разнополые пары в Британии получат привилегию однополых.
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