Умер сорвавший ядерный план Гитлера шпион

Умер сорвавший ядерный план нацистов шпион

Сотрудник норвежской разведки Йоахим Реннеберг, который возглавлял операцию по срыву ядерного плана Третьего Рейха в годы Второй мировой войны, скончался в возрасте 99 лет. В 1943 году под его руководством был взорван нацистский завод по производству D2O — тяжелой воды, которая позднее стала ключевым элементом создания первых атомных бомб.

Реннебергу было 23 года, когда он стал участником операции Gunnerside, которая заключалась в проникновении и уничтожении хорошо охраняемого завода Norsk Hydro. По информации современников, нападение прошло без единого выстрела.

Бойцы были десантированы с парашютами на горное плато. Здесь группа объединилась с несколькими другими солдатами, и на лыжах отправилась до места назначения. Прибыв на завод, они начали устанавливать бомбу. В последний момент Реннеберг принял решение сократить фитиль, в результате чего взрыв произошел через несколько секунд после поджога.

После взрыва группа на лыжах бежала сотни километров через горы в Швецию, которая являлась нейтральной страной, сообщает Reuters

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