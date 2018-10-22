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Умер сорвавший ядерный план Гитлера шпион
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Умер сорвавший ядерный план нацистов шпион 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: twitter.com/DJack_Journo
Сотрудник норвежской разведки Йоахим Реннеберг, который возглавлял операцию по срыву ядерного плана Третьего Рейха в годы Второй мировой войны, скончался в возрасте 99 лет. В 1943 году под его руководством был взорван нацистский завод по производству D2O — тяжелой воды, которая позднее стала ключевым элементом создания первых атомных бомб.
Реннебергу было 23 года, когда он стал участником операции Gunnerside, которая заключалась в проникновении и уничтожении хорошо охраняемого завода Norsk Hydro. По информации современников, нападение прошло без единого выстрела.
Бойцы были десантированы с парашютами на горное плато. Здесь группа объединилась с несколькими другими солдатами, и на лыжах отправилась до места назначения. Прибыв на завод, они начали устанавливать бомбу. В последний момент Реннеберг принял решение сократить фитиль, в результате чего взрыв произошел через несколько секунд после поджога.
После взрыва группа на лыжах бежала сотни километров через горы в Швецию, которая являлась нейтральной страной, сообщает Reuters.
Ранее News.ru сообщал, что лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер в японском городе Нагасаки. Учёному было 90 лет.
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