Названа причина убийства Хашукджи

Названа причина убийства саудовского журналиста

Журналиста Джамаля Хашукджи случайно задушили, когда пытались убедить вернуться на родину, сообщил источник в правительстве Саудовской Аравии

Команда из 15 человек направилась в Стамбул , чтобы убедить Хашукджи, постоянно живущего в Вашингтоне, вернуться в Саудовскую Аравию, передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве королевства.

Предполагалось, что Хашукджи на время беседы должны были некоторое время удерживать в доме за пределами Стамбула. При этом журналиста планировалось освободить, если он откажется вернуться на родину.

Но, рассказал источник, с самого начала все пошло не так.

Журналисту предложили вернуться, но он отказался. Тогда они пригрозили накачать его наркотиками и похитить. Он стал кричать и сопротивляться.

Команда запаниковала. Они попытались зажать ему рот и случайно задушили. «Они пытались помешать ему кричать, но он умер. Намерение состояло не в том, чтобы убить его», — сказал источник.

По его словам, тело Хашукджи завернули в ковер, вывезли в консульском автомобиле и передали некому «помощнику», который должен был от него избавиться.

В то же время один из оперативников переоделся в одежду журналиста и вышел через заднюю дверь консульства, чтобы камеры зафиксировали это.

В итоге команда написала фальшивый отчет о том, что они отпустили Хашукджи после его предупреждения о возможном вмешательстве турецких властей.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал смерть журналиста Джамаля Хашукджи «огромной ошибкой» и выразил соболезнования его семье.

Британия, Франция и Германия осудили убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что до окончания расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи не стоит одобрять сделки по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию.