Названа причина смерти Хашукджи

Журналиста Джамаля Хашукджи случайно задушили, когда пытались убедить вернуться на родину, сообщил источник в правительстве Саудовской Аравии.
Команда из 15 человек направилась в Стамбул, чтобы убедить Хашукджи, постоянно живущего в Вашингтоне, вернуться в Саудовскую Аравию, передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве королевства.
Предполагалось, что Хашукджи на время беседы должны были некоторое время удерживать в доме за пределами Стамбула. При этом журналиста планировалось освободить, если он откажется вернуться на родину.
Но, рассказал источник, с самого начала все пошло не так.
Журналисту предложили вернуться, но он отказался. Тогда они пригрозили накачать его наркотиками и похитить. Он стал кричать и сопротивляться.
Команда запаниковала. Они попытались зажать ему рот и случайно задушили. «Они пытались помешать ему кричать, но он умер. Намерение состояло не в том, чтобы убить его», — сказал источник.
По его словам, тело Хашукджи завернули в ковер, вывезли в консульском автомобиле и передали некому «помощнику», который должен был от него избавиться.
В то же время один из оперативников переоделся в одежду журналиста и вышел через заднюю дверь консульства, чтобы камеры зафиксировали это.
В итоге команда написала фальшивый отчет о том, что они отпустили Хашукджи после его предупреждения о возможном вмешательстве турецких властей.
Ранее в воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал смерть журналиста Джамаля Хашукджи «огромной ошибкой» и выразил соболезнования его семье.
Британия, Франция и Германия осудили убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что до окончания расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи не стоит одобрять сделки по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд солгал о причинах смерти журналиста.