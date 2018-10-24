Эрик Ян Гануссен: за что гестапо казнило «личного пророка фюрера»

Эрик Ян Гануссен — одна из самых загадочных фигур в истории Третьего Рейха. Одни считают его провидцем, другие — шарлатаном… Впрочем, за близость к сильным мира сего этот человек поплатился самым драматическим образом.

Карьерные перипетии

Настоящее имя Эрика — Хершманн-Хаим. Он был сыном артиста австрийского кабаре Зигфрида Штайншнайдера. В семье мальчика звали Германном. В десятилетнем возрасте Германн потерял мать. С мачехой отношения не сложились и в 14 лет подросток сбежал из дома. Он скитался по Европе с бродячими актерами и циркачами, не гнушался многочисленными аферами. Так, однажды Гарри (как он стал теперь себя называть на английский лад) выдал себя за знаменитого итальянского певца Титта Руффо и благодаря этому получил на пассажирском корабле каюту первого класса. Через какое-то время молодой человек решил попытать счастья на эстраде. Он устроился фокусником в кабаре и занялся гаданием публике на картах Таро. Но как-то раз Гарри вдруг заявил, что и без карт видит будущее людей. Действительно, его предсказания сбывались, но почему-то большей частью они были плохими. В результате недовольные владельцы заведения уволили «прорицателя». Тогда Гарри устроился в варьете, где стал «читать мысли на расстоянии» и демонстрировать номера с гипнозом.

Началась Первая мировая война. Гарри призвали в армию, где он развлекал фронтовых товарищей телепатическими сеансами. Однажды он сказал командиру гарнизона, что у того родится сын, и получил за это звание капрала и денежную премию. На самом деле эту информацию Гарри сообщил военный цензор, прочитавший письмо, присланное командиру из дома. После возвращения в апреле 1918 года в Вену Гарри стал выступать в театре «Хофбург», на этот раз уже под псевдонимом Эрик Ян Гануссен. Но поскольку артист еще и пытался зарабатывать деньги с помощью различных афер, вскоре у него возникли проблемы с полицией. Это заставило Эрика и его жену Фрицци переехать в Германию, где в то время привечали магов и оккультистов. Но не успел Гануссен туда прибыть, как его обвинили в шарлатанстве и отдали под суд. Дабы доказать, что он не обманщик, Гануссен поведал судьям, что в данный момент на вокзале находится грабитель, укравший крупную сумму денег, и описал его приметы. Ко всеобщему удивлению, сведения подтвердились. Вор был задержан, а Гануссен — оправдан…

Личный провидец фюрера

После этого карьера провидца резко пошла вверх. Он быстро завоевал популярность в берлинском обществе и даже завел связи в высших кругах. Хотя Гануссен был по происхождению евреем, он вступил в нацистскую партию, подделав документы. Теперь в его паспорте указывалось, что он датчанин. Вскоре Эрик близко сошелся с Гитлером. В 1932 году он предсказал фюреру пожар в Рейхстаге и предстоящую победу на выборах. Тот пообещал, что если пророчества Гануссена сбудутся, сделать его деканом «оккультного университета». Став в январе 1933 года рейхсканцлером Германии, Гитлер не забыл о своем обещании. В феврале того же года в Берлине открылся Оккультный дворец, в центре которого установили бронзовую статую Гануссена…

Трагическое разоблачение

Однако у «личного пророка фюрера» всегда хватало недоброжелателей. В конце концов пресса раскопала, что Гануссен вовсе не датчанин, а чистокровный еврей. Одно бульварное издание опубликовало свидетельства любовниц Эрика, утверждавших, что он обрезан… Информация дошла до самого Геббельса. В тот раз Гануссену удалось выйти сухим из воды, предъявив фальшивые документы, из которых следовало, что его настоящие родители, датские аристократы, погибли в автокатастрофе, а сам он в младенчестве был усыновлен одной еврейской семьей…

Гануссена взяли под подозрение. Он задумал бегство в Прагу, но не успел осуществить свои планы. Вечером 24 марта 1933 года прорицатель был доставлен в штаб-квартиру гестапо. После предъявления обвинения в подделке сертификата об арийском происхождении ему объявили приговор — расстрел. Казнь состоялась в лесу Грюневальд. Нацисты даже не позаботились о том, чтобы забрать тело. Труп Гануссена обнаружили только 8 апреля. Поскольку он принял христианское вероисповедание, его захоронили на Юго-западном католическом кладбище Штансдорф. Между тем существует версия, что казнили Хануссена вовсе не из-за «неподобающего» происхождения, а из-за того, что он предсказал Гитлеру: тот плохо кончит…

До сих пор исследователи спорят, являлся ли Эрик Ян Гануссен всего лишь ловким авантюристом, или он действительно обладал какими-то паранормальными способностями. Имеется немало свидетельств, что все же обладал. Так, взяв в руки какую-нибудь вещь, Гануссен якобы мог назвать имя и фамилию владельца, его профессию и другие подробности биографии. Также рассказывают, что он неоднократно помогал полиции находить преступников по уликам. Сохранился дневник Эрика Яна Гануссена, куда он записывал свои пророческие сны и видения. Как выяснилось, Гануссен предвидел многие события будущего — появление атомной бомбы, строительство солнечных электростанций, операции по пересадке сердца, которые в то время еще не проводились… Заканчивается дневник предсказанием на 2024 год — Нью-Йорк должен погибнуть в огненном озере…

Зачем же, обладая явным провидческим даром, этот человек так часто прибегал к мошенничеству? Дело в том, что информация к ясновидцам приходит обычно в виде каких-то видений и озарений, и происходит это далеко не всегда по заказу. Вот Гануссен и выкручивался как мог, чтобы подтвердить свой пророческий статус… Так или иначе, эта фигура не канула в забвение. Судьбе Эрика Яна Гануссена немецкий писатель Лион Фейхтвангер посвятил свой роман «Братья Лаутензак». О «личном провидце фюрера» также было снято несколько кинокартин.