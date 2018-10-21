Сирия обвинила США в начале гонки вооружений 

Президент США Дональд Трамп начал новую гонку вооружений, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, комментируя решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Трамп сегодня начинает новую гонку вооружений, которая угрожает миру и безопасности не только двух держав — США и России. Но в основном это навредит европейским странам», — цитирует Микдада РИА «Новости».
По его словам, решение Трампа — это «настоящее лицемерие», учитывая его слова о работе ради безопасности народа и о стремлении «не допустить использования Сирией химического оружия».
Ранее в воскресенье экс-президент СССР Михаил Горбачев заявлял, что желание США выйти из ДРСМД является ошибкой Трампа.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас говорил, что ДРСМД имеет важнейшее значение и для Европы, и США должны подумать о возможных последствиях выхода из него.
Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД и обвинил Россию в нарушении этого договора. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.