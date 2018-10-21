Трамп раскритиковал версию Эр-Рияда о гибели Хашкаджи

"Очевидно, был обман, и была ложь", — отметил президент, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявления Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста.

В то же время Трамп назвал королевство "потрясающим союзником" и допустил возможность того, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не приказывал разведке страны убивать Хашкаджи. "Никто не говорил мне, что он несет ответственность… Я был бы рад, если бы он не был виноват", — подчеркнул хозяин Белого дома.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. На минувшей неделе турецкие следователи провели осмотр диппредставительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. В Эр-Рияде по поручению короля генпрокуратура проводит собственное расследование.

По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства. Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.