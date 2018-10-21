Через центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец

Центр Мадрида в это воскресенье был перекрыт по необычному поводу: через город гнали овец, стадо буквально оккупировало центральные улицы города, из-за чего автомобилисты были вынуждены искать пути объезда.

Подобное происходит в испанской столице ежегодно на протяжении уже 26 лет. Именно в 1992 году городские власти решили напомнить о старой традиции — перегоне скота осенью с севера на юг.

Десятки тысяч жителей Мадрида и туристов выстроились вдоль дорог через центр испанской столицы — от парка Каса-дель-Кампо до площади Нептуна. Под звуки волынок и народные танцы 1550 овец и 80 коз из провинции Леон (северо-запад Испании ) в сопровождении пастушеских собак и всадников прошли по Мадриду. В общей сложности стадо овец гуляло по центру испанской столицы около четырех часов. Путь от Леона до столицы — через Паленсию, Вальядолид и Сеговию — занял около месяца.

"Это старая традиция перегона овец. Много веков назад скот обычно пасся в северных районах, где больше пастбищ, а к зиме его гнали на юг в более теплые районы. Эти маршруты проходили через Мадрид. Кстати, большинство дорог, которые существуют и сейчас, возникли именно как пути перегона скота", — рассказал РИА Новости один из участников необычного шествия Роберто. Сам он приехал из Хетафе, города недалеко от Мадрида, но среди участников процессии пастухи, танцоры и музыканты из самых разных испанских регионов. "Здесь отовсюду — из Саламанки, Авилы, Бургоса, из всех регионов, через которые прогоняют скот", — сообщила женщина в национальном костюме из Саламанки.

На празднике перегона скота в Мадриде. 21 октября 2018

К шествию присоединилась мэр Мадрида Мануэла Кармена. В сопровождении нескольких сотрудников мэрии она оказалась в самом центре стада. Городу удалось немного подзаработать на празднике — старший пастух по традиции выплатил городскому руководству 50 мараведи (старинные испанские монеты). Квоту для погонщиков установили ровно 600 лет назад — в 1418 году, когда было подписано соглашение между животноводами и городскими властями.