Глава МИД Германии призвал США подумать о Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) имеет важнейшее значение и для Европы, поэтому США должны подумать о возможных последствиях выхода из него.

«Заявление США о выходе из ДРСМД вызывает сожаление. Оно ставит нас и Европу перед сложными вопросами», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что этот договор в течение 30 лет был «важным столпом» европейской архитектуры безопасности, поэтому США нужно подумать о возможных последствиях, передает ТАСС

По словам Мааса, конец ДРСМД может иметь негативные последствия для договора СНВ-3.

Маас сообщил, что США проинформировали Берлин о планах выйти из ДРСМД, решение Вашингтона обсудят в НАТО