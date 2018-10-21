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Глава МИД Германии призвал США подумать о Европе
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Глава МИД Германии призвал США подумать о Европе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) имеет важнейшее значение и для Европы, поэтому США должны подумать о возможных последствиях выхода из него.
«Заявление США о выходе из ДРСМД вызывает сожаление. Оно ставит нас и Европу перед сложными вопросами», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что этот договор в течение 30 лет был «важным столпом» европейской архитектуры безопасности, поэтому США нужно подумать о возможных последствиях, передает ТАСС.
По словам Мааса, конец ДРСМД может иметь негативные последствия для договора СНВ-3.
Маас сообщил, что США проинформировали Берлин о планах выйти из ДРСМД, решение Вашингтона обсудят в НАТО.
Ранее госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что решение США по ДРСМД является катастрофическим.
В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.
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