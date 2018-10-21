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На Западе отреагировали на выход США из ракетного договора
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Аниту Цой госпитализировали

В МИД ФРГ назвали катастрофическим заявление Трампа о ДРСМД 

ТАСС 1 час назад
Германия продолжит работу по ядерному разоружению, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом написал в воскресенье в сети микроблогов Twitter госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.
"Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД, — отметил политик. — Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением".
По мнению Аннена, "в том числе и Россия должна соблюдать свои обязательства" в рамках договора. Как отметил госминистр, Европе необходимо сейчас не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.
"Разрыв договора о РСМД грозит войной"
Резкой критике планы США подвергла германская оппозиция. Эксперт Левой партии (ЛП) по вопросам обороны Александер Ной считает, что выход из ДРСМД повышает угрозу ядерной войны, пишет агентство DPA. По словам Ноя, ЛП призывает правительство ФРГ никоим образом не соглашаться на размещение на своей территории ракет средней и меньшей дальности в случае, если такая просьба поступит от США.
"Президенту США, как кажется, все равно, что он оставляет после себя из-за национальных односторонних шагов огромную груду осколков", — отметила, в свою очередь, эксперт по вопросам обороны парламентской фракции "зеленых" Агнешка Бруггер.
Зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф призвал "как можно скорее созвать внеочередной саммит НАТО" для обсуждения планов США. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

О заявлении Трампа

Трамп в субботу заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем, но в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.
Согласно данным США, которыми они поделились с союзниками по НАТО, Россия начала развертывание ракет 9М729, что, по мнению Вашингтона, является нарушением ДРСМД, заключенного в 1987 году. Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения со стороны Соединенных Штатов, основанные на том, что дальность действия 9М729 якобы превышает согласованные в договоре параметры, не подкрепляются доказательствами. Россия выдвигает встречные претензии по поводу разрабатываемых в США ракет, которые испытываются на дальность, запрещенную договором, а также в связи с развертыванием США элементов ПРО, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС: последние новости
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