На Западе отреагировали на выход США из ракетного договора

В МИД ФРГ назвали катастрофическим заявление Трампа о ДРСМД

"Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД, — отметил политик. — Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением".

По мнению Аннена, "в том числе и Россия должна соблюдать свои обязательства" в рамках договора. Как отметил госминистр, Европе необходимо сейчас не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.

Резкой критике планы США подвергла германская оппозиция. Эксперт Левой партии (ЛП) по вопросам обороны Александер Ной считает, что выход из ДРСМД повышает угрозу ядерной войны, пишет агентство DPA . По словам Ноя, ЛП призывает правительство ФРГ никоим образом не соглашаться на размещение на своей территории ракет средней и меньшей дальности в случае, если такая просьба поступит от США.

"Президенту США, как кажется, все равно, что он оставляет после себя из-за национальных односторонних шагов огромную груду осколков", — отметила, в свою очередь, эксперт по вопросам обороны парламентской фракции "зеленых" Агнешка Бруггер.

Зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф призвал "как можно скорее созвать внеочередной саммит НАТО " для обсуждения планов США. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

О заявлении Трампа

Трамп в субботу заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем, но в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.