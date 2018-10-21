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Словакия заявила об ущербе от антироссийских санкций
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Премьер Словакии заявил о значительном ущербе для страны из-за антироссийских санкций 

ТАСС + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Антироссийские санкции Евросоюза, к которым присоединилась Словакия, нанесли значительный ущерб экономике республики. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини в воскресной информационно-аналитической программе "В политике" братиславского телеканала TA3.
"Словакия никогда не была сторонником санкций, но мы уважаем решение Евросоюза [об их введении], — отметил он. — Я должен сказать, что мы в Словакии реально почувствовали негативное влияние санкций. Объем нашего экспорта и всей торговли с Россией с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза".
Отношения между Евросоюзом и Россией не улучшаются, они все более осложняются, констатировал премьер. ЕС должен был бы дать оценку эффективности санкционной политики по отношению к РФ, считает Пеллегрини.
Он также отказался назвать Россию ответственной за масштабную кибератаку на МИД Словакии, о которой сообщил в прошедшую среду журналистам. "Поступившая ко мне от [словацкой] военной разведки информация не дает возможности точно сказать, что РФ несет ответственность за [хакерскую] атаку. Я в то же время не могу это исключить", — подчеркнул премьер.
По его словам, МИД республики подвергся нападению хакеров одной "из крупных держав", факт нападения установила военная разведка Словакии. "Документы секретного характера похищены не были", — также отметил Пеллегрини.
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